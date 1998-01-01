«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины

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Представители организации изучили фрукты на предмет пестицидов, радионуклидов, ГМО и нитратов.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

Роскачество не нашло никаких нарушений после проверки мандаринов на рынках и в магазинах. Фрукты исследовали на содержание нитратов и пестицидов, а также на предмет ГМО, тяжелых металлов и прочих вредных примесей. Об исследовании сообщает ТАСС.

В ходе исследования специалисты Роскачества не нашли нарушений. Почти все фрукты соответствовали заявленной стране происхождения — исключение составили марокканские«клементины», которые продавали под видом абхазских мандаринов.

Также Роскачество назвало самые сладкий сорт — им стал «муркотт», с небольшими плодами и мелкими косточками.

Чтобы не ошибиться при выборе главного новогоднего фрукта, воспользуйтесь руководством от Пятого канала.

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