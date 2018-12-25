Меган Маркл и Кейт Миддлтон не дают покоя «бабушке» Елизавете II

Британская королева Елизавета II поздравила своих подданных с Рождеством, которое отмечалось накануне. В своем обращении 92-летняя монаршая особа говорила о семье, дружбе, мире и доброте и уважение, которые нужны сейчас как никогда.
Глава Букингемского дворца отметила, что это год был для нее непростым — хлопот добавили свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в мае и принцессы Евгении и Джека Бруксбанка в октябре. Вспомнила королева и о других новых членах королевского семейства. В 2018 году появился на свет третий ребенок внука королевы Уильяма и его жены Кейт Миддлтон — принц Луи, а также второй малыш Зары и Майка Тиндолла. Елизавета II призналась, что все это добавило ей душевного беспокойства.
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Ранее Пятый канал рассказывал о серьезном конфликте в королевской семье. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруга принца Гарри Меган Маркл не согласились примириться даже на время праздников.