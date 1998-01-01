Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Игорь Албин находился в этой должности с 2014 года. Он курировал вопросы строительства: отвечал за реконструкцию объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, а также за популяризацию госохраны объектов культурного наследия. Его обязанности временно возложены на вице-губернатора Николая Бондаренко.

Мокрецов исполнял обязанности вице-губернатора с апреля 2013 года. Он руководил финансовым блоком правительства и отвечал за управление государственной собственностью, а также возглавлял комитет имущественных отношений. Временно исполнять его обязанности будет вице-губернатор Сергей Мовчан.

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