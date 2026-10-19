Любимая еда отдает металлом: как изменения вкуса связано с почками

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 10 0

Многие взрослые даже не подозревают о наличии у них заболевания.

Еда приобрела металлический привкус: в чем причина

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Klein

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Parade: изменение вкуса еды связано с ухудшением функции почек

Неожиданное изменение вкуса еды нередко указывает на развитие почечной недостаточности. Об этом сообщает Parade.

Появление металлического или горького привкуса во рту должно насторожить.

Скопление в крови продуктов метаболического распада, таких как мочевина, приводит к изменению состава слюны и нарушению нормального функционирования рецепторов. Специалист по нефрологии доктор Кальяни Перумал подчеркнула, что подобные симптомы обычно не возникают на начальных этапах патологии.

По ее словам, заболевание протекает незаметно. Из-за этого пациенты длительное время не подозревают о сбоях в организме. При этом около 90% взрослых людей с хроническими поражениями органов не узнают о диагнозе до проведения обследований.

В терминальных фазах недуга вкусовые сдвиги сопровождаются целым комплексом других нарушений. Пациенты сталкиваются с сильной утомляемостью, зудом кожи, отечностью конечностей, лица и брюшной полости, ухудшением аппетита, мышечными спазмами, бессонницей и замедлением мыслительных процессов.

Медик уточнила, что к развитию дисфункции почек ведет образ жизни, формирующийся еще в подростковом возрасте. Регулярное увлечение фастфудом, избыток соли и сахара в меню провоцируют ожирение, гипертонию, диабет и повышение холестерина, которые разрушают внутренние фильтры организма.

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