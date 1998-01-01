Экзотика в моде: Россияне бросились скупать мини-пигов в преддверии года свиньи

Огромный ажиотаж сейчас и вокруг питомников, где выращивают главный символ наступающего года. Очередь на мини-пигов растянулась на несколько месяцев. Даже цена не смущает покупателей. За декоративную свинью некоторые готовы отдать 50 тысяч рублей. И только зоозащитники бьют тревогу — после праздников животных могут просто выбросить на улицу.

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Пушистые зверята с поразительным интеллектом и таким преданным взглядом. Они осваивают команды за считанные минуты. А с хозяевами делят постель и даже ванну.

Казалось бы идеальный подарок к наступающему году свиньи. Вот только совсем скоро хрюша не поместится ни в кровати, ни в ванной. Когда карликовая свинья выходит на прогулку — окрестные собаки разбегаются. Еще недавно она была крошечным комочком.

Роковая ошибка неопытного свиновода. Многие думают, что мини-пиг — это чуть ли не карманное животное. Такой подарок на Новый год действительно обернется сюрпризом, причем дважды. К следующему празднику карликовая свинка превратится в настоящую свинью.

В квартиру посторонним не зайти — там ее территория. И бесконечный ремонт. Все в щепки разносит.

Первого мини-пига в страну привезла Илона Броневицкая. Ее Пумба дожил до преклонных по свиным меркам полутора десятка лет. Стремительно набрав 120 килограммов.

— Поняли, что хотели совсем не то, что получили. Мы получили сложное, не очень ориентированное на человека животное. Свинья очень все портит, где живет. Не будучи вовремя кастрированной, отрастит вот такие клыки — у меня зашита нога, — рассказала Илона Броневицкая.

Но моду на домашних свинок тут же подхватили и другие звезды.

Анастасия Мельникова едва не плачет — ее обманули, продав чудного кроху. Который уже через пару месяцев проявил свинский нрав.

— Все мои платья, брюки было съедены из вредности. И я стала понимать, что когда он увеличился в размере. Не он живет у меня. А я живу в свинарнике, — сожалеет Анастасия Мельникова.

Поросенка пришлось отвести на дачу. А потом и вовсе сдать в минизоопарк.

— Было ощущение, что я взяла ребенка и сдаю в детдом. Сердце колотится, зажимается. Он узнает, бежит, но я не могу ничего сделать. Я серьезно расплатилась за свою глупость, — рассказала хозяйка мини-пига.

Руководитель российского клуба тоже, когда-то стала жертвой обмана. Но она оставила квартиру и уехала за город — вслед за питомцем.

— Подарок хорош на несколько дней. О, символ года. Не растет, не пахнет. Чем не радость. А через дня три пишут в группу — «помогите», — предупредила руководитель клуба мини-пигов Елизавета Родина.

Подросшим питомцам грозит печальная участь.

— Если совести нет — то выбрасывают на улицу или отдают на мясо. Вы удивитесь, но это деликатес, я с тех пор как она появилась, я с тех пор как она появилась — не могу есть мясо.

Преданные хозяева окружающим кажутся немного странными. Ну, кто еще будет во дворе свинью выгуливать. Или в праздничный костюм наряжать.

Мини-пиг Наполеон всегда становится главным героем новогодних праздников. Дрессированный кабанчик, несмотря на центнер веса, удивляет своей грацией и невероятной привязанностью к людям, которые его не предали. Теперь они никому не советуют пытаться подложить свинью под новогоднюю елку.