«Грудь в прыщах»: Пользователи раскритиковали фото Самбурской в купальнике

Настасья Самбурская выложила в Instagram фото со своего отдыха. На нем актриса в розовом купальнике нежится на пляже. Комментаторы сразу принялись разглядывать грудь Самбурской и нашли недостатки в бюсте актрисы, сообщают Дни.ру.
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Выбирайте для отдыха курорты краснодарского края. А я увы не решилась. Потому что там -12 😂😂😂
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена.
Настасья, известная резкими высказываниями ответила сразу всем острословам.
Ее поддержали сразу несколько десятков человек. Только вот некоторые заметили, что на курортах Краснодарского края сейчас -12 градусов.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Самбурская отправила Ольгу Бузову петь в лес.