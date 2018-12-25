«Грудь в прыщах»: Пользователи раскритиковали фото Самбурской в купальнике

Настасья Самбурская выложила в Instagram фото со своего отдыха. На нем актриса в розовом купальнике нежится на пляже. Комментаторы сразу принялись разглядывать грудь Самбурской и нашли недостатки в бюсте актрисы, сообщают Дни.ру.

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена.

— Че это так много прыщей на груди?

— Лучше грудь в прыщах, чем голова в кустах.

Настасья, известная резкими высказываниями ответила сразу всем острословам.

— Господи. Да вы же больные все на голову. Это родинки. Поищите другие фотографии с моря. Чтобы у вас у самих на языке фурункул жил 30 лет, — написала Самбурская в комментариях.

Ее поддержали сразу несколько десятков человек. Только вот некоторые заметили, что на курортах Краснодарского края сейчас -12 градусов.

— У нас нет такой температуры -12, сегодня +5.

— Я уже и не помню, когда и в каком году в Краснодарском крае было -12.

— Да, если бы у нас было -12, а то +4 и дождь во всю льет!

Ранее Пятый канал рассказывал, как Самбурская отправила Ольгу Бузову петь в лес.