Басманный суд Москвы продлил меру пресечения Ангелине, Кристине и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца.

— Продлить сестрам Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта, — зачитала постановление судья.

Это означает, что девушки должны жить по разным адресам, находиться дома с 21 часа до 7 утра и не использовать интернет и телефон.

Как ранее рассказывал Пятый канал, 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в квартире, где проживала семья, 27 июля этого года. На допросе девушки признались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление из-за неприязненного отношения к родителю. Как утверждают сестры, отец издевался над ними, бил и насиловал.