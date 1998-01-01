Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян — видео

, 13:20 Видео 44

Басманный суд определил дальнейшую судьбу трех сестер, обвиняемых в убийстве отца.

Фото, видео: Пятый канал

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения Ангелине, Кристине и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца.

— Продлить сестрам Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта, — зачитала постановление судья.

Это означает, что девушки должны жить по разным адресам, находиться дома с 21 часа до 7 утра и не использовать интернет и телефон.

Как ранее рассказывал Пятый канал, 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в квартире, где проживала семья, 27 июля этого года. На допросе девушки признались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление из-за неприязненного отношения к родителю. Как утверждают сестры, отец издевался над ними, бил и насиловал.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:35
«Даже не извинились» — отец ребенка, зараженного гепатитом С в Приамурье
13:20
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян — видео
13:16
«Это было потрясающе»: Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и Решкой» — видео
13:00
«Грудь в прыщах»: Пользователи раскритиковали фото Самбурской в купальнике
12:46
Санта-Клаусы жалуются на низкие зарплаты и отказываются работать в Германии
12:32
Видео: Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон скатились с горки в откровенных нарядах
12:23
Фото: Жителей Новокуйбышевска напугал Дед Мороз-мутант
12:12
Меган Маркл и Кейт Миддлтон не дают покоя «бабушке» Елизавете II
12:10
Экзотика в моде: Россияне бросились скупать мини-пигов в преддверии года свиньи
11:55
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
11:40
Житель Владивостока борется с сектантами за своего ребенка
11:30
«Позолоти ручку»: пенсионерка отдала гигантскую сумму за снятие порчи в Магнитогорске
11:23
Дочь Осина рассказала о тяжелой жизни с алкозависимым отцом
11:18
Видео: Кержаков передал сына бывшей жене Милане Тюльпановой
10:53
Видео: автомобиль протаранил КПП и сбил охранника в аэропорту Домодедово
10:41
Аниматор в костюме зебры избил девушку в Петербурге
10:28
Киркоров устроил Пугачевой сюрприз на своем концерте
10:27
Букмекеры вычислили шансы Бузовой и Шнурова поехать на «Евровидение»
10:05
Жуткие подробности массового убийства в Ульяновске
9:54
На Украине заканчивается военное положение

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

21 дек

Сестры Хачатурян впервые в жизни встретят Новый год не вместе

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама