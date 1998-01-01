Более 20 детей, которые лечились в гематологическом отделении одной из больниц Благовещенска заразились гепатитом С. Об этом сообщил депутат Заксобрания Приамурья Сергея Труш. Народный избранник считает, что о преднамеренном заражении речи не идет, однако он убежден, что имеет место «замалчивание ситуации». Что было на самом деле — сейчас выясняет Следственный комитет.

Пятому каналу удалось связаться с отцом одного из пострадавших детей. Мужчина рассказал, что узнал о диагнозе сына спустя год, когда «пошли слухи о заражениях детей». Отец склоняется к тому, что вирусное заболевание ребенок получил в больнице.

— Сейчас выясняется на какой стадии были нарушения: то ли на станции переливания крови, то ли в самой больнице. Уже в пользу того, что в больнице. Доноров проверили много уже — ни у кого не выявлен гепатит C. Да, и у всех детей были разные доноры, — рассказал отец мальчика.

Мужчина отметил, что сотрудники больницы не принесли пострадавшим извинений. Более того, никаких мер для устранения причин заражения принято не было.

Ранее Пятый канал рассказывал о фитнес-инструкторе из Уфы, который намеренно заражал женщин ВИЧ