Убийство и хлопья: две женщины зарезали подругу и пошли завтракать

Две женщины в Британии зарезали подругу и пошли завтракать

Двух женщин приговорили к пожизненному заключению за убийство подруги в британском Брейнтри. После нападения они оставили погибшую в квартире и позавтракали хлопьями. Об этом сообщила «Би-Би-Си».

Суд установил, что 40-летняя Эми Кили нанесла Хелен Блумфилд многочисленные ранения острыми предметами, а 29-летняя Шарлотта Джеймс задушила ее подушкой.

По словам судьи, у 52-летней женщины зафиксировали 44 повреждения, включая колотые и резаные раны. Их нанесли ножом и отверткой.

Тело Блумфилд убийцы оставили на окровавленном матрасе. Его обнаружили примерно через месяц после убийства. Все это время родственники пытались связаться с женщиной.

«После этого вы продолжали жить своей обычной жизнью, зная, что тело Хелен Блумфилд так и не нашли в ее квартире», — сказал судья осужденным.

Адвокат обвиняемых заявила, что у преступления не было мотива, и связала произошедшее с употреблением наркотиков.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт большинством голосов после более чем 23 часов обсуждения. Каждая из осужденных была приговорена к пожизненному заключению.

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