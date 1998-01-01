Суд оставил в силе решение по делу о хулиганстве рэпера Хаски

Краснодарский краевой суд решил оставить без изменений решение районного суда о виновности хип-хоп исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова — Прим.ред.) в мелком хулиганстве во время незапланированного выступления на улице города.

Рэпер на судебном заседании не присутствовал, отправив вместо себя юристов.

В середине ноября рэпер Хаски был задержан в Краснодаре во время выступления перед клубом на улице. Артист зачитал свой трек, взгромоздившись на припаркованное авто. Тогда на хип-хоппера были составлены три административных протокола, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщил, что президент России осудил отмену концертов и задержания хип-хоп исполнителей.