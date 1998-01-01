Российский лидер Владимир Путин считает, что отмена концертов российских рэперов и задержание музыкантов не приведут ни к чему хорошему. Но в то же время государство не должно поощрять употребление ненормативной лексики и потворствовать пропаганде наркотиков. Такую точку зрения российский лидер высказал на большой пресс-конференции в Москве.

— По поводу задержаний рэперов я согласен, ничего хорошего в этом нет. Правда, ничего хорошего нет и в том, что как вы говорите, что они поют «с матерком», ну и пусть поют, — убежден президент.

Путин считает, что этим тенденциям нужно противодействовать, но не методом запретов выступлений и задержаний.

— Нужно аккуратно убеждать молодежь в большей привлекательности других ценностей , — предложил путь решения проблемы глава России.

Концерты многих российских музыкантов были отменены в России в последние два месяца. В их числе — выступления Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». Президент России поручил выяснить причины отмены концертов рэперов

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.