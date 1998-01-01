«Ничего хорошего в этом нет» — Путин против задержания рэперов

, 14:15 Видео 84

Президент России осудил отмену концертов и задержания хип-хоп исполнителей.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39

Российский лидер Владимир Путин считает, что отмена концертов российских рэперов и задержание музыкантов не приведут ни к чему хорошему. Но в то же время государство не должно поощрять употребление ненормативной лексики и потворствовать пропаганде наркотиков. Такую точку зрения российский лидер высказал на большой пресс-конференции в Москве.

— По поводу задержаний рэперов я согласен, ничего хорошего в этом нет. Правда, ничего хорошего нет и в том, что как вы говорите, что они поют «с матерком», ну и пусть поют, — убежден президент.

Путин считает, что этим тенденциям нужно противодействовать, но не методом запретов выступлений и задержаний.

— Нужно аккуратно убеждать молодежь в большей привлекательности других ценностей, — предложил путь решения проблемы глава России.

Концерты многих российских музыкантов были отменены в России в последние два месяца. В их числе — выступления Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». Президент России поручил выяснить причины отмены концертов рэперов

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39
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