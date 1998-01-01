Москвичка полностью ослепла после косметологической процедуры

, 14:33 152

Женщина обратилась в частную клинику неофициально.

Фото: www.globallookpress.com

Жительница Москвы потеряла зрение после того, как ей была проведена косметологическая процедура. Как стало известно Пятому каналу, 37-летняя Александра обратилась в частную клинику через знакомых.

В тот момент, когда пациентке вводили филлер (инъекционный препарат для лица и тела, который используется как наполнитель для коррекции косметических дефектов — прим.ред.), женщина пожаловалась, что ее правый глаз перестал видеть. Проводившая процедуру врач вызвала скорую. Уже в больнице выяснилось, что у Александры произошла закупорка глазной артерии, и в результате — полная потеря зрения.

Медицинскую карту в частной клинике на пациентку не заводили, так как женщина обратилась туда неофициально. Будет ли пострадавшая требовать компенсацию и возмещения причиненного ущерба здоровью неизвестно. Ей назначены многочисленные обследования, чтобы выявить точную причину потери зрения.

Ранее Пятый канал сообщил, что медосмотры в России станут массовыми.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:03
Правительство США около года выделяло деньги на изучение перепелов под кокаином
14:58
Американский астронавт Фрэнк Борман жестко раскритиковал идеи Илона Маска
14:57
Авиаудар Израиля по Сирии создал угрозу для пассажирских самолетов — МО РФ
14:47
«Петросяна можно послать» — Лоза о потенциальных участниках «Евровидения»
14:33
Москвичка полностью ослепла после косметологической процедуры
14:20
В Алеппо восстанавливают разрушенную террористами мечеть Омейядов
14:10
МИД РФ призвал западных кураторов Украины урезонить правящий в Киеве режим
14:07
Кадровые перестановки в Петербурге: Два вице-губернатора ушли в отставку
14:05
Суд оставил в силе решение по делу о хулиганстве рэпера Хаски
13:35
«Даже не извинились» — отец ребенка, зараженного гепатитом С в Приамурье
13:20
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян — видео
13:16
«Это было потрясающе»: Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и Решкой» — видео
13:00
«Грудь в прыщах»: Пользователи раскритиковали фото Самбурской в купальнике
12:46
Санта-Клаусы жалуются на низкие зарплаты и отказываются работать в Германии
12:32
Видео: Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон скатились с горки в откровенных нарядах
12:23
Фото: Жителей Новокуйбышевска напугал Дед Мороз-мутант
12:12
Меган Маркл и Кейт Миддлтон не дают покоя «бабушке» Елизавете II
12:10
Экзотика в моде: Россияне бросились скупать мини-пигов в преддверии года свиньи
11:55
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
11:40
Житель Владивостока борется с сектантами за своего ребенка

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама