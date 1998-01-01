Москвичка полностью ослепла после косметологической процедуры

Жительница Москвы потеряла зрение после того, как ей была проведена косметологическая процедура. Как стало известно Пятому каналу, 37-летняя Александра обратилась в частную клинику через знакомых.

В тот момент, когда пациентке вводили филлер (инъекционный препарат для лица и тела, который используется как наполнитель для коррекции косметических дефектов — прим.ред.), женщина пожаловалась, что ее правый глаз перестал видеть. Проводившая процедуру врач вызвала скорую. Уже в больнице выяснилось, что у Александры произошла закупорка глазной артерии, и в результате — полная потеря зрения.

Медицинскую карту в частной клинике на пациентку не заводили, так как женщина обратилась туда неофициально. Будет ли пострадавшая требовать компенсацию и возмещения причиненного ущерба здоровью неизвестно. Ей назначены многочисленные обследования, чтобы выявить точную причину потери зрения.

Ранее Пятый канал сообщил, что медосмотры в России станут массовыми.