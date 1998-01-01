Американский астронавт Фрэнк Борман жестко раскритиковал идеи Илона Маска

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Планы Илона Маска о запуске регулярных частных миссий на Марс командир экипажа «Аполлона-8» назвал чушью.

Фото: www.globallookpress.com

Оценил Борман и идею главы компании SpaceX о колонизации Красной планеты. По его словам, все разговоры о колониях на Марсе — «чепуха».

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