Оценил Борман и идею главы компании SpaceX о колонизации Красной планеты. По его словам, все разговоры о колониях на Марсе — «чепуха».
Американский астронавт Фрэнк Борман жестко раскритиковал идеи Илона Маска
Сегодня, 14:58 Золотые слова 15
Планы Илона Маска о запуске регулярных частных миссий на Марс командир экипажа «Аполлона-8» назвал чушью.
Фото: www.globallookpress.com
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