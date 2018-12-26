Нижегородский омбудсмен попала в аварию

Уполномоченная по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина попала в ДТП, утром, 26 декабря. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена сообщают, что Надежда в это время совершала рабочую поездку в Ветлужский район на севере области.

Сейчас омбудсмен госпитализирована. По словам представителей пресс-службы, в ДТП пострадали еще несколько человек, погибших среди них нет. Обстоятельства аварии в данный момент уточняются.

Ранее Пятый канал публиковал видео аварии в аэропорту Домодедово.