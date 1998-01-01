Видео: автомобиль протаранил КПП и сбил охранника в аэропорту Домодедово

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По предварительной информации, причиной аварии в столичном аэропорту стал инцидент с другой машиной. Ford «подрезал» Volkswagen, в результате чего последний врезался в КПП.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @msk_today

Автомобиль каршеринга наехал на турникеты контрольно-пропускного пункта у аэропорта Домодедово. В результате аварии пострадали два человека — водитель и охранник. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

Volkswagen врезался в пропускной пункт аэропорта Домодедово после того, как его подрезал автомобиль Ford. Сразу после аварии злоумышленники вышли из машины и забрали деньги у водителя автомобиля каршеринга. Сейчас их ищет полиция.

У водителя машины неизвестные похитили деньги, спровоцировали ДТП и скрылись с места происшествия. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их задержание, — сообщили ТАСС в МВД.

В аэропорту Домодедово отметили, что авария не сказалась на дорожную ситуацию — проезд для пассажиров к терминалу свободный.

— Согласно данным системы видеонаблюдения, в 07.40 по московскому времени во время движения по внутрипортовой дороге, которая предназначена для проезда к удаленным паркингам и зданиям различных аэропортовых предприятий, водитель автомобиля каршеринга потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний. Аэропорт готов направить необходимую информацию для расследования причин ДТП уполномоченным органам. Инцидент не сказался на дорожной ситуации — проезд для пассажиров к терминалу свободный, — сообщили в пресс-службе Московского аэропорта Домодедово

Ранее Пятый канал рассказывал, почему в московских аэропортах отменяют рейсы.

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