Приспешники теории заговора просто убеждены: планета Нибиру похитила древних майя из-за владения высокими технологиями. Поскольку аннунаки (в шумеро-аккадской мифологии одна из групп родственных божеств — прим.ред.) не обладают таким интеллектом, как майя, они могли предпринять попытку переговоров с главным правителем древней цивилизации о том, что их специалисты из нескольких областей отправятся на Нибиру взамен на редкие для Земли блага.

Вместо этого, опять же по мнению конспирологов, от майя мог последовать жесткий отказ, после которого аннунаки приняли решение насильно забрать большую часть майя к себе в качестве пленных. Остальных же просто уничтожили.

Эта версия далеко не всем кажется реальной, хоть до сих пор нет ответа на вопрос — что же на самом деле случилось с древней цивилизацией. Многие ученые считают, что майя будто бы стерли с лица земли. Поэтому остается только верить в то, что они до сих пор живы, но находятся в плену у планеты Нибиру, и могут невольно помочь «Звезде смерти» уничтожить Землю, сообщает VistaNews.ru.

Одной из наиболее распространенных версий исчезновения цивилизации майя являются многочисленные войны. Внутри народности существовало много разрозненных городов-государств, часто враждующих между собой. Правители вели политику захвата и уничтожения, в результате это привело к истощению почв и упадку сельского хозяйства. Масштабы разорения были столь велики, что привели к дальнейшему исчезновению величайшей цивилизации.

О планете Нибиру конспирологи до сих пор отзываются с особым восхищением. Некоторые из них убеждены, что планета Х «похитила» самые значимые цивилизации, которые могли достичь в наше время большего успеха в области космонавтики, машиностроения, побороть смертельные болезни, изобретя универсальную вакцину.

Ранее Пятый канал сообщил, что по мнению уфологов, упавший в Хабаровске метеорит является обломком Нибиру.