«Антонина» — Лолита рассказала об ориентации нардепа Украины Геращенко

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Известная певица сделала заявление по поводу сексуальных предпочтений депутата Рады Антона Геращенко.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина, Facebook @aleksandr.onyshenko

Певица Лолита Милявская, которой отныне заказан въезд на Украину, сделала скандальное заявление во время одного из интервью. Лолита рассказала, что «в Германии ходят слухи о нетрадиционной ориентации украинского нардепа (Антон Геращенко — прим.ред.)», и что у него «есть подпольная кличка Антонина».

Певице тут же напомнили, что Геращенко является создателем сайта «Миротворец», в базу которого и внесли певицу.

 — Вот тогда он гей точно. Вернее, нет. Слово *** лучше подходит, потому что гей — это всего лишь сексуальная окраска любого человека. Натурал, гей. Люди сами себе придумали. Хотя для меня все натуралы, и геи тоже. А это уже — ***, — заявила Лолита.

Ранее Пятый канал сообщил, что экстрасенсы предсказали закат звезды Лолиты Милявской.

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