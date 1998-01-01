Певица Лолита Милявская, которой отныне заказан въезд на Украину, сделала скандальное заявление во время одного из интервью. Лолита рассказала, что «в Германии ходят слухи о нетрадиционной ориентации украинского нардепа (Антон Геращенко — прим.ред.)», и что у него «есть подпольная кличка Антонина».

Певице тут же напомнили, что Геращенко является создателем сайта «Миротворец», в базу которого и внесли певицу.

— Вот тогда он гей точно. Вернее, нет. Слово *** лучше подходит, потому что гей — это всего лишь сексуальная окраска любого человека. Натурал, гей. Люди сами себе придумали. Хотя для меня все натуралы, и геи тоже. А это уже — ***, — заявила Лолита.

Ранее Пятый канал сообщил, что экстрасенсы предсказали закат звезды Лолиты Милявской.