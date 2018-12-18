Экстрасенсы предсказали закат звезды Лолиты Милявской

Российская певица Лолита в скором времени распрощается со сценой. Такой прогноз сделала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Экстрасенс отмечает, что Лолита «родилась необычной». Карты подсказали Янко, что Милявская — человек-долгожитель. Однако в женщине словно существует вторая личность. В скором времени звезда захочет заняться бизнесом, и уйдет со сцены, цитирует слова ясновидящей издание «Утро.ру».

По мнению госпожи Янко, заката эстрадной карьеры Лолиты Милявской стоит ждать уже в 2019 году. Права или не права предсказательница, покажет время. А пока певица заявила, что собирается окончательно перебраться в болгарскую деревню — подальше от московской суеты.