Видео: Двуликая балерина напугала пользователей соцсетей

Пользователи социальных сетей пришли в шок от видеоролика, размещенного в интернете.

На нем балерина исполняет странный танец. У юной артистки сразу две головы в разных местах.

Необычный танец вызвал шквал обсуждения в социальных сетях. Один из юзеров даже написал, что вряд ли сможет спокойно заснуть в ближайшее время.

— Это явно не то, чего я ожидала, — написала одна из пользовательниц.

Некоторые отметили, что подумали, будто вторая голова, пришитая к костюму — это цензура на видео.

Ранее Пятый канал сообщил, что поклонники раскритиковали клип балерины Волочковой на песню из «Иронии судьбы». Поклонникам не понравилось, что в клипе балерина в основном сидит на одном месте, а не танцует.