Поклонники раскритиковали клип Волочковой на песню из «Иронии судьбы»

, 20:04 Видео 43

Черно-белый клип эпатажной балерины совсем не впечатлил россиян.

Фото, видео: YouTube @Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова неожиданно для поклонников накануне Нового года на своем YouTube-канале опубликовала видеоклип.

Танцовщица исполнила знакомую россиянам по фильму «Ирония судьбы» песню Аллы Пугачевой на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится». Ролик, в котором балерина практически все время сидит на одном месте, моментально начали критиковать интернет-пользователи. Также фанаты посетовали, что Волочкова по сути не оправдала ожиданий, так как зрители в клипе хотели увидеть танец балерины.

— Компьютер хорошо потрудился, но в живую Настя так не споет, — заявили подписчики знаменитости, которые не оценили вокальные возможности Волочковой.

Ранее Пятый канал сообщил, Волочкова продемонстрировала нижнее белье на публике.

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