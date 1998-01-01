«Яндекс» создал генератор новогодних гаданий на основе запросов в поисковике

Компания «Яндекс» на основе запросов россиян в поисковике сделала забавный генератор новогодних гаданий. Кликнув мышкой в центр круга — «Мешок предсказаний», человек, скорее всего, получит неожиданный ответ.

— Жмете на кнопку, получаете текст и думаете, к чему бы это, — пошутили в компании.

Кроме того, «Яндекс» сделал подборку самых смешных, нелепых и трогательных вопросов россиян, на которые они пытались найти ответы в поисковике в течение 2018 года. Судя по всему, граждан России волновали как чисто практические проблемы, так и вопросы мироздания.

— А что будет, когда взорвется солнце, — интересовался один из пользователей интернета, возможно, плохо изучавший в школе астрономию.

— Кому молиться, чтобы все успеть? — вопрос, вероятно, волнующий большую часть человечества.

— Как развеселить самую грустную собаку? — пытался узнать хозяин пса.

Также россиян волновало, где «корень в слове «спасибочки», «ровно четыре — это сколько?», «что можно сказать вместо «ага», «как сделать, как будто на снимке перелом», «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе».

Также наши сограждане искали «фильмы, мотивирующие на уборку», «девушек с гитарой без трусов» и еще миллионы-миллионы других ответов на свои вопросы.

Ранее Пятый канал рассказывал, как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось.