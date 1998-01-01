Волочкова опубликовала фото возлюбленного в полный рост

, 21:58 Фото 304

Только балерина заслонила мужчину от камеры своим телом. Но внимательные пользователи сумели разглядеть резиновые шлепанцы.

Фото: www.globallookpress.com

Анастасия Волочкова, не первый месяц привлекающая к внимание интернет-сообщества публикацией фотографий с частями тела нового возлюбленного, решила пойти дальше и выложила в Instagram снимок мужчины в полный рост. Только заслонила его от камеры своим телом, окончательно обозлив даже своих поклонников.

— Это такая радость — находиться в объятиях любимого человека. Засыпать и просыпаться в них так трепетно. Они согревают в любые морозы. И утешают в минуты грусти. В таких объятиях всегда уютно и спокойно. Поверьте, это такая ценность! У кого она есть, берегите. Вот и я берегу в моем сердце и душе. Не демонстрируя возлюбленного. Только это почему-то вызывает еще больший ажиотаж️, — написала Анастасия под фото.

instagram @ volochkova_art

За каких-то пару часов снимок «лайкнули» более восьми тысяч раз и почти тысячу раз прокомментировали.

— «Тишина радости» — это больше 800 смеющихся комментариев?

— Ну а зачем тогда фото где вы с ним? Ну и не выставляйте тогда. Счастье любит тишину.

— Насть, а чего он в тапках? Холодно ведь мужчине, сама-то в теплой обуви.

— А резиновые шлепки, чтобы далеко не убежал?

— Так любящий не обнимет. Он обхватит талию и прижмет к себе.

— Да нет никакого мужчины, сплошное вранье и показуха.

— Да уж пора давно кого-то нанять, если так хочется интриговать. Одеть прилично. Или этого экипировать.

— Настюша, да спрячьте вы его уже, и никому не показывайте. Что вы всей стране жить не даете спокойно! — советуют подписчики.

Ранее Пятый канал рассказывал о заочной полемике Анастасии Волочковой с некой девушкой, которая опознала на обнародованных балериной снимках ноги своего бывшего и объявила, что зовут его Малик, и он работает охранником в спа-салоне.

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