Прямая трансляция запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный

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Это будет четвертый пуск с нового российского космодрома.

Фото, видео: www.globallookpress.com, vk @roscosmos, Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с космодрома Восточный 27 декабря.

Запуск ракеты запланирован на 05.07 по московскому времени. Аппарат должен вывести на орбиту российские спутники дистанционного зондирования «Канопус-В» — № 5 и № 6. Кроме того, по контракту с дочерними организациями «Роскосмоса» «Союз-2.1а» будет нагружен 26 спутниками пяти стран — Японии, США, Германии, Испании и ЮАР.

Новый российский космодром Восточный осуществляет четвертый запуск со своей площадки. 1 февраля 2018 года с этого космодрома на орбиту были выведены два спутника «Канопус-В» — № 3 и № 4.

Ранее Пятый канал со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина сообщал, что в 2023 году с космодрома Восточный будет осуществлен запуск ракеты «Ангара-А5». Еще через три года, 2026-м, оттуда же стартует первая ракета «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородным разгонным блоком.

 

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