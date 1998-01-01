«Над ребятами издеваются»: адвокат о матче с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО

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Юрист Татьяна Стукалова не располагает информацией о якобы запланированной игре между арестованными футболистами и сотрудниками «Бутырки».

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 180

Футбольного матча между заключенными Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и сотрудниками СИЗО не будет. Об этом в Instagram сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

— Никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокорина, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится, — написала Стукалова.

По ее мнению, подобные слухи появляются из-за того, что «кто-то издевается над положением ребят».

— Пора это прекращать, — отметила юрист.

Кроме того, Татьяна Стукалова добавила, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Александра Протасовицкого окончено.

Ранее Пятый канал сообщал, что идею матча между заключенными футболистами и сотрудниками «Бутырки» якобы высказала православная активистка Елена Абдулаева. При этом Мамаев даже согласился принять участие в этом поединке и заверил, что «уговорит» Кокорина и его брата.

Тема:
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