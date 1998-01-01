Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивавший Сталлоне, Гибсона и Вин Дизеля

Советский и российский актер Дмитрий Матвеев скончался 25 декабря на 66-м году жизни. Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook коллега и друг покойного Олег Хартулари.

Причина смерти не уточняется.

Дмитрий Матвеев окончил ВГИК, будущий киноактер учился у Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. По окончании вуза 10 лет проработал на «Мосфильме». За свою жизнь Матвеев снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Государственная граница. Год сорок первый», «Осенний марафон» и «Берег спасения». Его голос звучал за кадром в передачах «Дорожный патруль», «Час пик» и «Петровка, 38». Кроме того, голосом Матвеева в русском переводе говорили Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон.

Дмитрий Матвеев получил звание лауреата КГБ СССР в области литературы и искусства. Этой наградой киноартиста отметили за роль Ильи Сушенцова в телесериале «Государственная граница».

Ранее Пятый канал сообщал о смерти актера Киевского академического театра юного зрителя Тараса Мельничука. Российским зрителям 27-летний артист был знаком по сериалу «Возвращение Мухтара».