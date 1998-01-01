Житель Швейцарии лишился миллиона через несколько секунд после выигрыша

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Организаторы теле-лотереи Swisslos заявили, что результат аннулируется из-за технической ошибки.

Фото, видео: Twitter @Blickch

Житель Швейцарии Андреас Бюркли выиграл в теле-лотерею Swisslos миллион швейцарских франков (почти 70 миллионов рублей — прим. ред.), но организаторы аннулировали его победу. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Согласно правилам лотереи, компьютер должен случайным образом выбрать десять финалистов из участников, заплативших взнос, после чего победитель определяется в прямом эфире.

Отмечается, что фамилия Бюркли была выбрана в последнем розыгрыше — приглашенный гость программы вытянул его имя из коробки. Ведущие Swisslos поздравили счастливчика с победой и даже продемонстрировали чемодан наличных, но тут же спохватились, что в коробку с именами попало не десять, а 11 имен финалистов. Результаты лотереи было решено аннулировать.

— Мужчина принял печальное известие стоически, — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал, как житель Тверской области выиграл в лотерею 210 миллионов рублей. 

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