Предположительно актер Марат Башаров избил свою третью жену — Елизавету Шевыркову. По одной из версий, конфликт между супругами произошел минувшей ночью и мог закончиться госпитализацией женщины. Вероятнее всего, жене Башарова придется провести в медучреждении несколько дней.

Сейчас рядом с ней находятся близкие родственники. Не исключено, что они уговаривают Елизавету написать заявление на мужа, однако пока ее решение не известно.

Как рассказал Starhit брат Шевырковой, это уже не первый случай, когда Башаров поднимает на нее руку. В прошлом году жену актера госпитализировали с серьезной травмой руки. Но в конечном итоге супруги сумели уладить конфликт и снова стали жить вместе.

Как ранее рассказывал Пятый канал, Марат Башаров сыграл свадьбу с поклонницей Елизаветой Шевырковой в 2017 году, спустя год после того, как она родила ему сына Марселя. Этим летом семья отдыхала в Турции, но каникулы омрачила болезнь ребенка.