Популярный комик Евгений Петросян зажил активной жизнью после развода Еленой Степаненко. Артист постоянно путешествует, выступает и посещает светские мероприятия. На днях комик отправился на гастроли в Германию.

В перерыве между выступлениями артисту удалось прогуляться по улицам Бремена и завести новые знакомства. Фото с одним из жителей немецкого городка — аниматора в костюме статуи — юморист выложил в сеть. Петросян признался, что «золотой человек» — один из тех, кто понял его с полуслова.

— В городе Бремен я познакомился с золотым человеком! Наговорил ему комплиментов, прямо в ведро и он меня сразу понял! Как приятно, когда тебя понимают с полуслова, — рассказал Петросян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 26 Дек 2018 в 12:37 PST

Поклонники оценили снимок и оставили под ним десяток комментариев с комплиментами.

— Встретились два золотых человека.

— Любимый Ваганыч!!! Вы наше сокровище наш золотой человек!!!

Ранее Пятый канал рассказывал, как Петросян рассмешил поклонников фотографией с бутылкой вина.