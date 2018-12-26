Популярный комик Евгений Петросян зажил активной жизнью после развода Еленой Степаненко. Артист постоянно путешествует, выступает и посещает светские мероприятия. На днях комик отправился на гастроли в Германию.
В перерыве между выступлениями артисту удалось прогуляться по улицам Бремена и завести новые знакомства. Фото с одним из жителей немецкого городка — аниматора в костюме статуи — юморист выложил в сеть. Петросян признался, что «золотой человек» — один из тех, кто понял его с полуслова.
— В городе Бремен я познакомился с золотым человеком! Наговорил ему комплиментов, прямо в ведро и он меня сразу понял! Как приятно, когда тебя понимают с полуслова, — рассказал Петросян.
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Поклонники оценили снимок и оставили под ним десяток комментариев с комплиментами.
— Встретились два золотых человека.
— Любимый Ваганыч!!! Вы наше сокровище наш золотой человек!!!
Ранее Пятый канал рассказывал, как Петросян рассмешил поклонников фотографией с бутылкой вина.