«Понимает с полуслова» — Петросян рассказал о необычном «золотом» друге

, 18:37 Фото 32

Юморист познакомился с «золотым человеком» во время гастролей в Германии.

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Популярный комик Евгений Петросян зажил активной жизнью после развода Еленой Степаненко. Артист постоянно путешествует, выступает и посещает светские мероприятия. На днях комик отправился на гастроли в Германию.

В перерыве между выступлениями артисту удалось прогуляться по улицам Бремена и завести новые знакомства. Фото с одним из жителей немецкого городка — аниматора в костюме статуи — юморист выложил в сеть. Петросян признался, что «золотой человек» — один из тех, кто понял его с полуслова.

—  В городе Бремен я познакомился с золотым человеком! Наговорил ему комплиментов, прямо в ведро и он меня сразу понял! Как приятно, когда тебя понимают с полуслова, — рассказал Петросян.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Поклонники оценили снимок и оставили под ним десяток комментариев с комплиментами.

— Встретились два золотых человека.

— Любимый Ваганыч!!! Вы наше сокровище наш золотой человек!!!

Ранее Пятый канал рассказывал, как Петросян рассмешил поклонников фотографией с бутылкой вина.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:08
Российские конструкторы создали малозаметную ракету-мишень
19:01
Где и как встретить свою любовь в новогодние праздники — советы эксперта по отношениям
18:51
Музей «Гараж» и Одноклассники создали онлайн-гид по выставке «Ткань процветания»
18:40
«Сломалась» — актриса Макеева шокировала поклонников фото из больницы
18:37
«Понимает с полуслова» — Петросян рассказал о необычном «золотом» друге
18:33
Жителю Тюмени грозит год исправительных работ за чтение писем сына
18:29
«Всех люблю» — Подозреваемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы неожиданно сменил тактику
18:16
«Немножко икорки и вина» — в Новый год Лоза будет поститься
18:08
В песке, на воде и под пальмами — как отмечают Новый год в Крыму
18:02
Голикова: Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%
17:55
Пропавшие из дела о разделе имущества Петросяна и Степаненко картины нашлись
17:48
Какое пророчество Ванги Елена Проклова хранила 25 лет
17:39
«Работайте, братья!»: В Махачкале открыли памятник Магомеду Нурбагандову
17:25
«Стыдно!» — водитель петербургской маршрутки, протаранившей тепловоз
17:17
Видео: экс-участница Pussy Riot моет подъезды в Москве ради поездки за границу
16:59
«Проехал на красный» — очевидец о водителе маршрутки, столкнувшейся с поездом
16:52
Баста пригласит на концерт девушку из Костромы благодаря «Елке желаний» в Кремле
16:41
Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»
16:31
В Центробанке объяснили блокировку форекс-дилеров
16:25
Домогательства Кевина Спейси к мужчине засняли на видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

26 дек

«Петросяна можно послать» — Лоза о потенциальных участниках «Евровидения»

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама