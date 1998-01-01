Количество невыездных россиян достигло максимума в концу 2018 года

Большая часть этих людей — около 1,8 миллиона — злостные неплательщики штрафов и алиментов. Остальные — те, кто решил не возвращать кредиты банкам. Все они теперь невыездные, то есть отдохнуть где-нибудь на побережье Тихого океана они не смогут. Конечно, если только не погасят задолженности в ближайшие несколько дней.