Количество невыездных россиян достигло максимума в концу 2018 года

, 14:26 18

По последним данным, которые уже есть в базе данных Службы судебных приставов, выезд из России в декабре 2018-го закрыт в общей сложности для 2,8 миллионов россиян.

Фото: ТАСС / Виктор Драчев

Большая часть этих людей — около 1,8 миллиона — злостные неплательщики штрафов и алиментов. Остальные — те, кто решил не возвращать кредиты банкам. Все они теперь невыездные, то есть отдохнуть где-нибудь на побережье Тихого океана они не смогут. Конечно, если только не погасят задолженности в ближайшие несколько дней.

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