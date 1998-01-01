Лолита Милявская заявила, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская призналась, что считает Крым украинским. Об этом артистка заявила в одном из своих интервью.

— Для меня Крым — это Украина в душе. Я въезжаю в Крым и пою на украинском языке, — поведала Лолита во время беседы на на YouTube-канале «Крючок TV».

Артистка отметила, что многие ее коллеги сейчас примыкают к одному или другому лагерю из-за конфликта между странами. Так, Ани Лорак и Светлана Лобода в большей степени ориентированы на российского зрителя, а Тина Кароль и Станислав Вакарчук отдали предпочтение Украине.

Себя Лолита называет пацифисткой. Певица рассказала, что для нее не существует «политических игр в угоду кому-то», и своих зрителей она не разделяет на российских и украинских — поет для всех одинаково.

В 2015 году Лолите Милявской запретили въезд на Украину из-за выступления в Крыму. Однако возможность ротации ее песен на украинских радиостанциях осталась.