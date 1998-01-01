Лолита Милявская заявила, что Крым для нее останется украинским

, 11:48 222

Певица призналась, что считает себя пацифисткой и «поет для всех одинаково».

Фото: www.globallookpress.com

Певица Лолита Милявская призналась, что считает Крым украинским. Об этом артистка заявила в одном из своих интервью.

— Для меня Крым — это Украина в душе. Я въезжаю в Крым и пою на украинском языке, — поведала Лолита во время беседы на на YouTube-канале «Крючок TV».

Артистка отметила, что многие ее коллеги сейчас примыкают к одному или другому лагерю из-за конфликта между странами. Так, Ани Лорак и Светлана Лобода в большей степени ориентированы на российского зрителя, а Тина Кароль и Станислав Вакарчук отдали предпочтение Украине.

Себя Лолита называет пацифисткой. Певица рассказала, что для нее не существует «политических игр в угоду кому-то», и своих зрителей она не разделяет на российских и украинских — поет для всех одинаково.

В 2015 году Лолите Милявской запретили въезд на Украину из-за выступления в Крыму. Однако возможность ротации ее песен на украинских радиостанциях осталась.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:03
В Москве пассажир смертельно ранил таксиста — кадры с места событий
12:49
Московский проспект в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы
12:43
Обыски в компании «Красное&Белое» завершились
12:29
«Переживаю за сестру» — брат жены Башарова рассказал, как актер сломал ей нос
12:23
Звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова ответила на слухи о беременности
12:10
«Не очень-то весело» — Лобода озадачила поклонников откровенным постом
11:59
Милонов предложил губернаторам выйти на зарядку 1 января
11:53
В Минтруда отреагировали на сообщения о массовых увольнениях после Нового года
11:48
Лолита Милявская заявила, что Крым для нее останется украинским
11:32
«Бьет — значит любит?»: Супруга Марата Башарова госпитализирована
11:14
Forbes составил список самых переоцененных актеров
11:11
Мужчина взорвал боевую гранату на торговой базе в Хабаровске
10:53
Принц Чарльз признался в любви к русской церковной музыке
10:44
«Вот это шарики!»: актриса Эмили Ратаковски поразила фанатов откровенным фото
10:39
Видео: Три человека погибли при пожаре в Ростовской области
10:35
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»
10:30
В Госдуме предложили упростить прием в садик для детей одиноких родителей
10:19
Джанабаева и Меладзе встретят Новый год отдельно
10:09
Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» Донбасса
10:03
На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Ивана Шиховцева

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18 дек

Экстрасенсы предсказали закат звезды Лолиты Милявской

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама