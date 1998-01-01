Музей «Гараж» и Одноклассники создали онлайн-гид по выставке «Ткань процветания»

Музей современного искусства «Гараж» и Одноклассники запустили интерактивное приложение, посвященное международному проекту об одежде в искусстве вне контекста модной индустрии — выставке «Ткань процветания». Оно позволяет не только познакомиться с ключевыми сюжетами выставки и историей создания отдельных экспонатов, но и найти неожиданный ответ на вопрос «Что значит одеваться?».

Приложение сформировано из двух разделов. Первый посвящен представленным на выставке работам и материалам, к которым обращаются художники — от советского агиттекстиля до одежды беженцев из Мьянмы. Второй раздел интерактивный: в нем можно пройти тест и узнать, например, когда возникла мода на японские бомберы и кто придумал одежду с геометрическими принтами. Онлайн-гид разработан на платформе приложений для групп в социальной сети и доступен с любого устройства, а также в приложениях ОК на iOS и Android.

Выставка «Ткань процветания» объединила под собой более 40 художников со всего мира. Авторы с помощью ткани повествуют о политических утопиях и экономических катастрофах, войнах и революциях, идеологиях и мифах. Также на выставке представлены эксперименты советского авангарда, и проекты, посвященные современному миграционному кризису, сообщает Insideok.ru.

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