Видео: первые минуты после столкновения поезда и маршрутки в Петербурге

Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки и поезда в Невском районе Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой помощи. По предварительным данным, никто из них не получил тяжелые травмы.

В данный момент движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд перекрыто, пути объезда организованы. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

На место уже прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные. Обстоятельства выясняются.

Как ранее рассказывал Пятый канал, ДТП произошло на железнодорожном переезде на границе восточной части Петербурга и Ленобласти, днем 27 декабря. По предварительной версии, на железнодорожном переезде не сработал запрещающий сигнал.