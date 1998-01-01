Видео: первые минуты после столкновения поезда и маршрутки в Петербурге

, 15:36 Внимание: шокирующие кадры! 385

Тепловоз протаранил маршрутку на переезде. На месте работают медики и пожарные.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки и поезда в Невском районе Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой помощи. По предварительным данным, никто из них не получил тяжелые травмы.

В данный момент движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд перекрыто, пути объезда организованы. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

На место уже прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные. Обстоятельства выясняются.

Как ранее рассказывал Пятый канал, ДТП произошло на железнодорожном переезде на границе восточной части Петербурга и Ленобласти, днем 27 декабря. По предварительной версии, на железнодорожном переезде не сработал запрещающий сигнал.

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