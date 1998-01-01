Домогательства Кевина Спейси к мужчине засняли на видео

Молодой человек, который ранее заявил о домогательствах актера Кевина Спейси, готов предоставить видео в доказательство своих слов. Его слова приводит CBS.

Неназванный молодой человек из города Нантакет, штат Массачусетс, обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По его словам, актер угостил его выпивкой, а после начал трогать ниже пояса.

Тогда парень рассказал обо всем своей девушке, которая сказанному не поверила. Как позже она объяснила полиции — молодой человек пересылал ей сообщения с видео, на которых видны домогательства Спейси. Парень посылал запись через сервис Snapchat, в котором все сообщения через некоторое время удаляются. Тем не менее, есть способ сохранить информацию, и пострадавший молодой человек готов ее предоставить.

Кевин Спейси предстанет перед судом округа Нантакет 7 января 2019 года.

Ранее Пятый канал публиковал видео Кевина Спейси в образе его персонажа из «Карточного домика».