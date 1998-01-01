Пропавшие из дела о разделе имущества Петросяна и Степаненко картины нашлись

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Следующее судебное заседание по разделу многомиллионного состояния пройдет 17 января.

Фото: ТАСС / Владимир Бертов

Пропавшие из дела о разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 67 картин нашлись, сообщил Пятому каналу адвокат Петросяна Сергей Жорин. По его словам, бывшая супруга артиста в ходе судебного заседания представила несколько томов с оценкой имущества, в которых и фигурируют ранее утерянные полотна.

— Пришла полная опись с фотографиями, там очень большой объем, сторона Степаненко представила много томов оценки, то есть мы сдвинулись с мертвой точки. Мы в скором времени ознакомимся с документами. Забралова (Елена Забралова — представитель Степаненко в деле о разделе имущества — прим.ред.) сказала, что Степаненко обвинили, что она похитила картины, недавно они нашлись. Наша оценка тоже готова, — сказал Жорин.

Адвокат Петросяна добавил, что «поскольку Степаненко не удалось затянуть бракоразводный процесс», то раздел имущества вскоре завершится.

— Думаю, что в скором времени мы закончим, и бывшие супруги начнут счастливую жизнь, но уже отдельно, — сказал он.

После громкого развода Петросяна и Степаненко в ноябре, на спорное имущество бывших супругов, включая счета обоих, был наложен арест, чтобы никто из них не попытался продать его до решения суда.

Следующее заседание суда пройдет 17 января, уточнил Жорин.

Как ранее рассказывал Пятый канал, юмористы Степаненко и Петросян развелись после 33 лет совместной жизни, однако им никак не удается поделить имущество.

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