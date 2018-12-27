Водитель маршрутного такси, который въехал в тепловоз на железнодорожном переезде в Кудрово, заявил 78.ru, что ему стыдно. 58-летний мужчина раскаялся и признал свою вину в аварии, в которой пострадали пассажиры, в том числе трехлетний ребенок. Все обстоятельства инцидента устанавливают дознаватели ГИБДД.

По предварительным данным, днем 27 декабря водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд в районе Кудрово и столкнулся с локомотивом, который следовал без состава. Из-за ДТП движение на участке было парализовано. Ранее Пятый канал публиковал видео с места аварии.