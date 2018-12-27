Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева не на шутку напугала поклонников фотографией с капельницей.
Снимок из больницы появился на странице Макеевой в Instagram.
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— Стоп. Женщина-терминатор сломалась, — гласит тревожная надпись.
Артистка призвала подписчиков беречь себя, а те в ответ засыпали вопросами о недуге, который свалил ее на больничную койку. Многие пожелали Анастасии скорейшего выздоровления:
— У вас такой ритм… Скорее выздоравливайте!
Ранее Пятый канал рассказывал о критике Макеевой в адрес бывшего мужа Глеба Матвейчука.