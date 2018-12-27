Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева не на шутку напугала поклонников фотографией с капельницей.

Снимок из больницы появился на странице Макеевой в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) 27 Дек 2018 в 3:32 PST

— Стоп. Женщина-терминатор сломалась, — гласит тревожная надпись.

Артистка призвала подписчиков беречь себя, а те в ответ засыпали вопросами о недуге, который свалил ее на больничную койку. Многие пожелали Анастасии скорейшего выздоровления:

— У вас такой ритм… Скорее выздоравливайте!

Ранее Пятый канал рассказывал о критике Макеевой в адрес бывшего мужа Глеба Матвейчука.