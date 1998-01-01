Пожилой француз решил покорить Атлантику на неуправляемой бочке

Диоген считал, что человеку никто не нужен, кроме него самого. И поэтому жил в бочке. И вот сейчас во Франции его последователь задумал невероятное путешествие — отправиться в большое плавание по Атлантике. Не на корабле или лодке, а в бочке. Правда, у современного Диогена будет иллюминатор для созерцания подводного мира.

Эта авантюра может стоить ему жизни, но Жан-Жак Савен улыбается и говорит, что, в мире нет ничего невозможного, если мечтать и идти к своей цели. Он к своей — поплывет!

— Много людей пересекали Атлантику. На лодках, на кайтсерфинге, на байдарке, на каноэ, да, на чем угодно. Но никто не делал это моим способом, а только при помощи течения и ветра, — рассказал Жан-Жак Савен.

Роскошные яхты пусть останутся у голливудских звезд и мультимиллионеров. Простому пенсионеру достаточно бочки. Вот оно — суденышко весом в полтонны. Двигателя тут нет, как и весел и паруса, корпус сделан из многослойной фанеры и выкрашен в кричащий оранжевый цвет — чтобы издалека было видно. Зато внутри — все, что необходимо заядлому путешественнику!

— Справа от меня кровать, по левую сторону — кухня. Ну, и офис — за гостиной, — рассказал Жан-Жак Савен.

А еще иллюминатор в полу, наблюдать за подводным миром. Надводный — тоже не останется без присмотра — есть капсула, которая закрывается специальным колпаком, чтобы не промокнуть до нитки и не залить каюту водой. Свой экстремальный вояж Савен начал на Канарах с крошечного островка Йерро. Бочка поддерживает стабильную скорость в районе двух-трех километров в час, и прямо сейчас дрейфует в 15-ти километрах от стартовой точки маршрута.

— Ну, разумеется, мы не оставим его одного. Будем использовать GPS, чтобы, по крайней мере, два раза в неделю проверять, где он находится. Мы будем следить за тем, как он себя чувствует, что у него происходит, — сказал заместитель генерального директора компании по производству бочек Жюльен Сегурра.

Жан-Жан Савен был военным десантником, летчиком, несколько лет проработал в центрально-африканском заповеднике. Ему почти 72, но сидеть в четырех стенах или даже играть в гольф с соседями — ему неинтересно. Каждое утро он начинает с зарядки, пробежки и силовых тренировок. Перед тем как рискнуть и в одиночку покорять Атлантический океан, были сотни пройденных километров и многочасовые заплывы.

Путешественник планирует уложиться ровно в три месяца, на борту своей бочки он будет встречать Новый год, а затем в январе он отметит и день рождения. Ради этого в свой скромный набор Савен добавил кусок фуа-гра и бутылку вина. К марту 2019 года — его судно причалит, правда, куда точно пока неизвестно. По расчетам, финальным пунктом могут стать Карибские острова, а при идеальном раскладе — пенсионер планирует добраться до берегов Гваделупы.

— Какая цель у меня? Возможно, доказать самому себе, что я еще на коне. Вот, — говорит Жан-Жан Савен.

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