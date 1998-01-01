ВКонтакте начала тестирование функции зашифрованных видеозвонков с компьютеров

В VK Messenger для десктопа запущено бета-тестирование защищенных голосовых и видеозвонков. Позвонить можно любому пользователю ВКонтакте, который обновил VK Messenger до последней версии.

Как и в приложениях для iOS и Android, здесь безопасность вызовов обеспечивается благодаря сквозному шифрованию (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговора. Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически, отмечают разработчики.

Установить VK Messenger для Windows, macOS и Linux можно по ссылке: vk.com/messenger. Приложение также доступно в Mac App Store и Microsoft Store, сообщает пресс-служба Vk.com.

Ранее Пятый канал сообщал, что российская компания Artezio провела исследование мессенджеров и назвала ТОП-3 самых надежных.