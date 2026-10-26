Путин поздравил президента Бразилии с переизбранием и днем рождения

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Глава российского государства отметил вклад бразильского лидера в развитие стратегического партнерства двух стран.

Путин поздравил президента Бразилии с переизбранием

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поздравил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву с переизбранием на пост главы государства и днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что результаты голосования подтвердили признание гражданами Бразилии лидерских качеств президента, а также поддержку его курса на социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета.

Путин подчеркнул личный вклад бразильского коллеги в укрепление стратегического партнерства между двумя государствами.

«И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, „Группы двадцати“ и других многосторонних структур», — говорится в телеграмме.

Российский президент также пожелал бразильскому коллеге здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летним юбилеем. Российский лидер отметил заслуги Субианто перед своей страной и его авторитет среди зарубежных коллег. Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит курс Джакарты на развитие российско-индонезийских отношений и сотрудничество двух стран в рамках ООН, БРИКС и диалога Россия — АСЕАН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:37
Бывшая выложила видео с убийством голубей: в Ачинске разыскивают живодеров
13:28
После 17 лет вместе — новая жизнь: Савельева рассказала о боли из-за развода
13:20
До конца октября биткоин может остаться в диапазоне $78–85 тысяч
13:14
Путин поздравил президента Бразилии с переизбранием и днем рождения
13:13
Родителям добавят 30 оплачиваемых дней: как изменятся больничные с детьми
13:06
Снова в тюрьму? Бывшая заключенная обокрала собственную сестру

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Экстренное лечение»: Лерчек попросила суд вернуть паспорт для поездки в Китай
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео