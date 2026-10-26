Путин поздравил президента Бразилии с переизбранием и днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву с переизбранием на пост главы государства и днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что результаты голосования подтвердили признание гражданами Бразилии лидерских качеств президента, а также поддержку его курса на социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета.

Путин подчеркнул личный вклад бразильского коллеги в укрепление стратегического партнерства между двумя государствами.

«И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, „Группы двадцати“ и других многосторонних структур», — говорится в телеграмме.

Российский президент также пожелал бразильскому коллеге здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летним юбилеем. Российский лидер отметил заслуги Субианто перед своей страной и его авторитет среди зарубежных коллег. Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит курс Джакарты на развитие российско-индонезийских отношений и сотрудничество двух стран в рамках ООН, БРИКС и диалога Россия — АСЕАН.

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