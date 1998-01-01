Международный день кино — это праздник не только для работников киноискусства, но и для всех настоящих ценителей кино.

28 декабря в качестве даты празднования было выбрано в честь первого платного киносеанса, который в 1985 году в Париже устроили братья Люмьер. Показ фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» состоялся в подвале «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок. Неискушенный зритель был настолько впечатлен видом поезда, надвигающегося на сидящих в зале, что многие просто вскочили со своих мест и бросились к выходу.

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В России День кино отмечается 27 августа, хотя был непродолжительный период, когда этот праздник в нашей стране был объединен с Международным днем кино.

Ранее Пятый канал публиковал список номинантов на кинопремию «Золотой глобус». Престижная награда будет вручена 6 января 2019 года в Лос-Анджелесе.