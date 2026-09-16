В прямом смысле космическая новость. Меньше часа назад с Байконура стартовал «Союз». На борту — грузовой корабль «Прогресс». Все прошло штатно, системы отработали без сбоев.

«Прогресс» выведен на орбиту и направляется к МКС. Экипажу он доставит более двух тонн грузов — топливо, питьевую воду, оборудование для научных исследований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два научно-исследовательских аппарата в рамках совместной миссии Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований готовятся к детальному изучению Меркурия после восьмилетнего полета, начавшегося в октябре 2018 года. Запланирован критически важный маневр по отделению научного оборудования от транспортного модуля, а полноценный сбор данных начнется к апрелю 2027 года.

Меркурий остается наименее изученной планетой внутренней Солнечной системы: ранее его посещали лишь Mariner 10 в 1970-х и MESSENGER, который раскрыл наличие летучих веществ и смещение магнитного поля, но не дал окончательных выводов.

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