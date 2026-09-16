Новые грузовики для СВО назвали в честь корреспондентов «Известий» Федорчака и Еремина
Машины будут доставлять грузы бойцам и мирным жителям.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Имена погибших военкоров «Известий» Александра Федорчака и Семена Еремина вновь зазвучат в горячих точках.
«КАМАЗ» передал Народному фронту новые грузовики для гуманитарных миссий. Их назвали в честь корреспондентов «Известий», погибших во время подготовки репортажей с передовой.
Примечательно, что машины собираются использовать в зоне СВО, доставляя грузы бойцам и мирным жителям. Всего волонтерам передали тягач, пять грузовиков и прицеп.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в годовщину гибели в родной школе Федорчака, которая теперь носит его имя, прошла линейка памяти, а в школьном музее открыли стену памяти с книгой, фотографиями и композицией, сделанной руками бойцов морской пехоты.
На могиле журналиста открыли памятник. За год мемориальные таблички появились на зданиях школы, университета и телерадиокомпании «Крым», где он начинал путь, а в центре родного поселка художники нарисовали мурал. Увидела свет книга о военкоре, а в университете основан конкурс журналистских работ его имени.
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