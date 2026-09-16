Банк России планирует увеличить лимиты по ОСАГО

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Василиса Власова
Василиса Власова 16 0

Проект рассчитан на период с 2027 по 2029 год.

Банк России планирует увеличить лимиты по ОСАГО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Банк России заявил о увеличении лимитов по ОСАГО

Центральный банк России планирует увеличение страховой суммы в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего. Об этом заявляют в проекте ЦБ под названием «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации». Он рассчитан на период с 2027 по 2029 годы.

Точные размеры новых лимитов пока не называются. Сейчас же максимальная выплата по ОСАГО за вред жизни и здоровью — 500 тысяч рублей, за ущерб имуществу — 400 тысяч рублей. Весной правительство РФ и Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержали законопроект об увеличении лимита выплат по жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Кроме того, в документе отмечается, что Банк России продолжит поддерживать доступность ОСАГО. Это касается и тех водителей, которые из-за высокого риска аварийности испытывали трудности при покупке полиса. Для них рассматривается возможность оформления ОСАГО через Госуслуги.

ЦБ также сообщил, что продолжит работать в направлении цифровизации страхового рынка. Это делается для того, чтобы информация была более открытой, а обмен данными — более эффективным. В первую очередь внимание уделят улучшению качества данных, которые страховщики направляют в автоматизированную информационную систему страхования (АИС страхования).

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