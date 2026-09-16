Восстановить перевозки: в Кремле обсудили судоходство на Амуре

Восстановление грузовых и туристических перевозок по Амуру обсудили в Кремле

Восстановление грузовых и туристических перевозок по Амуру обсуждали сегодня в Кремле. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

По его словам, разворот страны на Восток открывает новые возможности. При этом доставка грузов из КНР по реке в четыре раза дешевле, чем по железной дороге. Главная проблема — необходимость обновления флота. Регион совместно с федеральными ведомствами подготовил программу развития судоходства. В перспективе она позволит получить дополнительные доходы казне.

Говоря о ситуации с бюджетом в этом году, Владимир Путин дал высокую оценку.

— Мы на восьмом месте в стране по темпам роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. На 20% выросли и в абсолютных цифрах, в этом году рассчитываем достичь 233 миллиарда рублей. Это только краевой бюджет, не консолидированный, — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

— А в прошлом году было 222? — уточнил президент России Владимир Путин.

— Так точно. А в позапрошлом 183.

— Рост хороший.

— Каждый год набираем порядка 20%

Обсуждали на встрече также авиастроение. В Комсомольске-на-Амуре собираются наладить выпуск двигателей ПД-8 — ими оснащают самолеты Superjet-100, которые как раз собирают в этом городе. Кроме этого Владимир Путин поручил продолжить работу по модернизации общественных пространств.

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