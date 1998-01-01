Американка «прославилась» в интернет-сообществе, после того как попыталась примерить в магазине туфли для стриптиза. Падение девушки, не сумевшей устоять на высоких каблуках, попало на видео и стремительно набирает просмотры в сети.

Стрипы — специальная танцевальная обувь на очень высоком каблуке и толстой платформе, предназначенная для исполнения pole-dance и стриптиза. Без предварительной тренировки стоять в них, а тем более передвигаться весьма не просто. На ролике начинающая стриптизерша сначала не может даже встать на ноги, а когда ей все-таки удается сделать несколько шагов, падает. Девушка пишет, что из магазина ее выгнали.



Комментаторы пишут, что давно так не смеялись, и пересматривают ролик снова и снова. Некоторые, правда обеспокоены состоянием «модели», поскольку падение выглядело «очень болезненным», а кто-то даже расслышал хруст ломающихся костей.

Ранее Пятый канал публиковал видео эротического танца роботов-стриптизерш, которых готовили к международной выставки электроники в Лас-Вегасе.