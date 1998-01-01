Результат не на бумаге, а в жизни: Путин о главной задаче правительства на 5 лет

Владимир Путин провел сегодня, 26 декабря, последнее в уходящем году совещание с Кабмином. Традиционно сам приехал в Дом правительства. Коллегам рекомендовал в новом году еще больше сконцентрироваться на реализации нацпроектов.

— Все мы должны сделать все необходимое, чтобы вместе с региональными командами реализовать все намеченные цели, добиваясь нужных для наших граждан результатов, которые они должны почувствовать, как я уже тоже говорил неоднократно, не на бумаге, а в жизни, — подчеркнул Владимир Путин.

О привлечении частных капиталовложений в нацпроекты российский президент говорил с бизнесменами — в Кремле. Владимир Путин, в частности, призвал предпринимателей активнее участвовать в развитии рынка газомоторного топлива — более экологичного. Речь о создании в индустриальных городах современной инфраструктуры, сети заправочных станций и, конечно, о переводе транспорта на сжиженный природный газ. Предложения, как подчеркнул Путин, должны быть выгодными для всех — бизнеса и экономики страны в целом.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин провел встречи с лидерами думских фракций, где также обсуждались планы на будущее.