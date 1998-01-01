В Госдуме предлагают сделать фитнес-клубы бесплатными на новогодние каникулы

В Госдуме родилась идея сделать все фитнес-клубы бесплатными для граждан на время новогодних каникул. С таким предложением обратился к министру спорта Павлу Колобкову депутат от фракции ЛДПР Василий Власов.
Власов просит министра дать оценку этой инициативе и «распорядиться проанализировать возможность ее реализации».
Свое предложение депутат аргументирует тем, что из-за нехватки крытых спортивных площадок в холодное время года россияне перестают заниматься спортом. А длительные новогодние праздники с непрерывными застольями усугубляют ситуацию и наносят серьезный вред здоровью граждан. Бесплатные фитнес-клубы должны стимулировать физическую активность людей.
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