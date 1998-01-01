В Госдуме предлагают сделать фитнес-клубы бесплатными на новогодние каникулы

В Госдуме родилась идея сделать все фитнес-клубы бесплатными для граждан на время новогодних каникул. С таким предложением обратился к министру спорта Павлу Колобкову депутат от фракции ЛДПР Василий Власов.

— Считаю возможным, учитывая невысокую загруженность фитнес-центров в новогодние праздники, выработать совместно с частными организациями программу, благодаря которой граждане смогут бесплатно в новогодние праздники заниматься фитнесом в частных фитнес-клубах и спортивных залах, — приводит текст письма РИА Новости.

Власов просит министра дать оценку этой инициативе и «распорядиться проанализировать возможность ее реализации».

Свое предложение депутат аргументирует тем, что из-за нехватки крытых спортивных площадок в холодное время года россияне перестают заниматься спортом. А длительные новогодние праздники с непрерывными застольями усугубляют ситуацию и наносят серьезный вред здоровью граждан. Бесплатные фитнес-клубы должны стимулировать физическую активность людей.

Ранее Пятый канал публиковал советы эксперта по отношениям, как в новогодние каникулы найти свою любовь.