Новый год — праздник, окутанный атмосферой сказки и романтики. Во время зимних каникул так и хочется сходить на свидание с любимым человеком. Но что делать, если в данный момент вы одиноки? Ответ прост — посвятить новогодние праздники поиску второй половинки.

Эксперт по отношениям Егор Шереметьев дал несколько советов тем, кто мечтает встретить родную душу во время зимних праздников. Девушкам, например, он рекомендует составить как можно более насыщенные планы на каникулы. Постарайтесь каждый день бывать где-то, где есть люди.

— Я бы порекомендовал раскрасить и распланировать новогодние каникулы, побывать в разных местах. Это могут быть не только бары и кафе, но и какой-то горнолыжный курорт или другое место, куда люди перемещаются в веселом настроении. Ну, и просто вечером прогуляться по центральной части города, — советует Шереметьев.

Кроме того, эксперт рекомендует перед выходом в свет уделить достаточно времени созданию своего образа, ведь первое впечатление и есть тот самый толчок, который вызывает у мужчин желание познакомиться с вами.

— В любом случае девушкам стоит порекомендовать просто ярче одеваться. Если это какой-то вечерний макияж и вечерние наряды, то это больше девушку красит. Поэтому нужно быть всегда наготове, даже если ты мусор выносишь. Я считаю, что девушка всегда должна быть при параде, особенно если она в поиске своего принца — это повышает ее шансы, — уверен специалист.

Молодым людям подготовиться к судьбоносной встрече гораздо проще — эксперт отмечает, что для этого мужчине достаточно просто быть опрятным и ухоженным.

— Не обязательно пиджаки и галстуки надевать, чтобы выйти в магазин. Но первый шаг всегда должен быть за мужчиной, поэтому если ты где-то видишь девушку, то достаточно просто подойти и о чем-то поговорить, — убежден Егор Шереметьев.

Эксперт убежден: первый шаг всегда должен исходить от сильного пола. Но что делать, если девушке очень понравился молодой человек, и она хочет как-то ускорить процесс знакомства? В таком случае, считает специалист, можно пойти на небольшую хитрость.

Дама может фактически подтолкнуть симпатичного ей мужчину к знакомству. Для этого эксперт рекомендует «сделать социально адекватную вещь», то есть завязать диалог по уместному, но ни к чему не обязывающему поводу. Например, на улице можно спросить дорогу до какого-то места. А если вы встретили мужчину своей мечты в магазине — попросить совета при выборе вина или какого-то подарка.

В таком случае, если мужчина настроен на знакомство, он не упустит своего шанса. А если симпатия не оказалась взаимной — вы не уроните своего достоинства.

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