Новое обновление Instagram назвали самым ужасным за всю историю

, 11:35 Видео 48

Популярный сервис опробовал новый способ прокрутки ленты.

Фото: www.globallookpress.com

Разработчики соцсети Instagram протестировали функцию горизонтальной прокрутки ленты. У части пользователей интерфейс приложения с вертикальным скроллингом на время изменился на горизонтальный. Им приходилось листать посты вбок, комментарии же открывались только при пролистывании вниз, сообщает телеканал «360».

Пользователи нововведение не оценили. Аудитория соцсети назвала обновление самым ужасным за историю существования соцсети.

— Я буду ждать, как Хатико, пока вернется старая лента.

— Ну да, но такая лента вообще неудобная Показывает только один пост, быстро не пролистнуть.

— Instagram превратился в помойку, — прокомментировали новшество в сети.

Сейчас тесты уже закончились, и Instagram вернулся к прежнему виду. Генеральный директор сервиса Адам Моссери порекомендовал перезапустить приложение, если горизонтальный скроллинг сохранился до сих пор.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения.

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