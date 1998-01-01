Новое обновление Instagram назвали самым ужасным за всю историю

Разработчики соцсети Instagram протестировали функцию горизонтальной прокрутки ленты. У части пользователей интерфейс приложения с вертикальным скроллингом на время изменился на горизонтальный. Им приходилось листать посты вбок, комментарии же открывались только при пролистывании вниз, сообщает телеканал «360».

В инстаграме теперь нет ленты. Фотки надо листать как в тиндере, а свайп вниз просто разворачивает коммент pic.twitter.com/aPm5f3TR4A — Artemie Mindrin (@Artemie_M) 27 декабря 2018 г.

Пользователи нововведение не оценили. Аудитория соцсети назвала обновление самым ужасным за историю существования соцсети.

— Я буду ждать, как Хатико, пока вернется старая лента.

— Ну да, но такая лента вообще неудобная Показывает только один пост, быстро не пролистнуть.

— Instagram превратился в помойку, — прокомментировали новшество в сети.

Сейчас тесты уже закончились, и Instagram вернулся к прежнему виду. Генеральный директор сервиса Адам Моссери порекомендовал перезапустить приложение, если горизонтальный скроллинг сохранился до сих пор.

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays! 😬 — Adam Mosseri (@mosseri) 27 декабря 2018 г.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения.