Новое обновление Instagram назвали самым ужасным за всю историю

Разработчики соцсети Instagram протестировали функцию горизонтальной прокрутки ленты. У части пользователей интерфейс приложения с вертикальным скроллингом на время изменился на горизонтальный. Им приходилось листать посты вбок, комментарии же открывались только при пролистывании вниз, сообщает телеканал «360».

Пользователи нововведение не оценили. Аудитория соцсети назвала обновление самым ужасным за историю существования соцсети.

— Я буду ждать, как Хатико, пока вернется старая лента.

— Ну да, но такая лента вообще неудобная Показывает только один пост, быстро не пролистнуть.

— Instagram превратился в помойку, — прокомментировали новшество в сети.

Сейчас тесты уже закончились, и Instagram вернулся к прежнему виду. Генеральный директор сервиса Адам Моссери порекомендовал перезапустить приложение, если горизонтальный скроллинг сохранился до сих пор.

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays! 😬