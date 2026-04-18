Стрельба в Киеве: среди раненых при стрельбе есть ребенок

Евгения Алешина
Взрослых раненых осматривают на оказывающих помощь на месте.

Пострадавшие и погибшие при стрельбе в Киеве

Фото: www.globallookpress.com/Alex Chan

Среди раненых при стрельбе в Киеве есть ребенок

В Голосеевском районе Киева при стрельбе ранен ребенок, сообщил мэр Виталий Кличко. Мальчика везут в больницу. Взрослых осматривают на месте.

«Среди раненых на улице в Голосеевском районе-ребенок. Ее медики транспортируют в больницу. Взрослых раненых осматривают на оказывающих помощь на месте», — говорится в сообщении градоначальника.

Полиция задерживает стрелявшего. В супермаркете слышны новые выстрелы.

18 апреля неизвестный открыл огонь в Киеве. Он взял заложников в магазине. Спецслужбы окружили здание. Есть погибшие, их пятеро. По некоторым данным, стрелявший поджег квартиру. Мужчине около 60 лет. Мотивы его поступка неизвестны. На месте работают правоохранители.

